عمال ستاربكس في الولايات المتحدة يضربون عن العمل في أكثر الأيام ازدحاماً

بدأ العمال في مئات منافذ ستاربكس في جميع أنحاء الولايات المتحدة إضراباً لمدة يوم واحد خلال "يوم الكأس الأحمر"، الذي يعتبر أحد أكثر الأيام ازدحاماً بالنسبة لسلسلة القهوة العالمية، مطالبين بظروف عمل أفضل، وفقاً لاتحاد العمال العمالي.

ويأتي هذا الإضراب في حدث Red Cup Day الخاص بسلسلة القهوة، حيث تقوم ستاربكس بتوزيع أكواب مجانية ذات لون أحمر وقابلة لإعادة الاستخدام.

وقالت ستاربكس يوم الخميس إن متاجرها في الولايات المتحدة "مفتوحة"، مضيفةً أن "بضع عشرات من المتاجر مع بعض الشركاء مضربة"، لكن أكثر من نصف تلك المتاجر كانت مفتوحة هذا الصباح "لخدمة العملاء".

واعتصم حوالي عشرة عمال خارج منفذ ستاربكس أستور بليس في حرم جامعة نيويورك وهم يهتفون "لا عقد، لا قهوة" وقوافي أخرى. وفي الوقت نفسه، استمر Astor Place في الامتلاء بموظفي جامعة نيويورك والطلاب الذين يقدمون الطلبات.

ويعتبر يوم الكأس الأحمر عادةً محركاً رئيسياً لحركة المتاجر، حيث أظهرت البيانات أن الزيارات إلى متاجر ستاربكس الأمريكية في ذلك اليوم من العام الماضي قفزت بنسبة 94% مقارنةً بالمتوسط اليومي للعام بأكمله.

وقالت منظمة العمال المتحدون، التي تمثل أكثر من 9000 موظف في ستاربكس في حوالي 360 متجراً أمريكياً، إن الحدث بالفعل واحد من "أكثر الأيام صعوبة ونقصاً في الموظفين"، حيث تتراكم طلبات المشروبات وينتهي الأمر بالعملاء بالإحباط بسبب فترات الانتظار الطويلة.

وقالت ماري بوكا 22 عاماً، وهي موظفة في ستاربكس أستور بليس في نيويورك، إنها تريد رواتب أعلى وزيادة عدد الموظفين في فروع ستاربكس لتوزيع المهام وتخفيف الضغط على العاملين.

"لقد سمعت مديرينا يقول إنهم بحاجة إلى توظيف 12 شخصاً. وفي فترة الذروة، يكون هناك عدد كبير من الأشخاص يجب استبعادهم".

وقالت بوكا إن موقعها في ستاربكس لا يسمح للعملاء بإعطاء إكرامية، ما يتركها بدون 100 دولار إضافية في كل راتب.

بدوره قال إدوين بالما سوليس 24 عاماً، وهو عامل في نفس المكان، إنه يعتقد أن عدم قدرة العملاء على تقديم البقشيش في المتجر قد منع بعض الموظفين المحتملين من الانضمام إلى الموقع.

يذكر أن لدى ستاربكس ما يقرب من 10.000 موقع مملوك للشركة في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، فإن أقل من 3% من تلك المتاجر ممثلة باتحاد.

وفي العام الماضي، نظم العمال في أكثر من 100 موقع تابع لشركة ستاربكس إضراباً لمدة يوم واحد في يوم الكأس الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت ستاربكس إنها ستزيد الأجر بالساعة لعمال التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3% على الأقل اعتباراً من عام 2024، وهو ما انتقده الموظفون، واصفين إياه بأنه "أصم" نظراً لزيادة إيرادات ستاربكس بنسبة 11% في الربع الرابع، والزيادات الأخيرة في الأجور التي حصل عليها عمال السيارات.