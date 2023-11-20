غوتيريش: قتل المدنيين في غزة "لا مثيل له وغير مسبوق"

شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ووصفها بأنها "قتل لمدنيين لا مثيل له وغير مسبوق" منذ توليه منصبه.

وقال غوتيريش، خلال تقديم تقرير جديد للأمم المتحدة عن البيئة، في مدينة نيويورك الأمريكية: "الأمر الواضح هو أننا شهدنا خلال أسابيع قليلة مقتل آلاف الأطفال، وهذا هو المهم"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: "نشهد مقتل مدنيين بشكل لا مثيل له وغير مسبوق في أي صراع منذ توليت منصبي الحالي".

ولفت غوتيريش إلى أنه "من المهم أن نكون قادرين على تحويل المأساة إلى فرصة"، مضيفاً: "من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بطريقة حازمة باتجاه تطبيق حل الدولتين".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان "واضحًا جدًا" في إدانة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حماية المدنيين.

ورداً على سؤال حول سبب عدم وصف الهجمات الإسرائيلية بأنها "جرائم حرب"، قال غوتيريش إنه ليس لديه "تفويض" للقيام بذلك.

ومنذ 45 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.