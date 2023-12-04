المسلمون في أمريكا يطلقون حملة لإسقاط بايدن في انتخابات 2024

أطلق مسلمون في عدة ولايات أمريكية حملة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة، حسب موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري.

أطلق المسلمون في عدة ولايات أمريكية "متأرجحة" وسم AbandonBiden# تدعو لعدم التصويت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

واشار الموقع إلى أنّ مجموعة من المسلمين في ولاية ميشيغان اجتمعوا للتصويت ضد الديمقراطيين في ولايات مينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

وتهدف الحملة بحسب المنظمين لها لسحب الدعم من بايدن بسبب "الإحجام عن حماية الأبرياء في فلسطين"

وذكر البيان أنّ المسلمين سيعملون معا من أجل خسارة بايدن في الولايات المتأرجحة.

ونقل موقع أكسيوس تصريحات عن أحد منظمي الحملة ويدعى جيلاني حسين أن الثقل الأكبر لحملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أنّهم يعون أن الحملة قد تؤدي لانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب ذو "النهج العنصري" قائلاً: "نعلم أن قرارنا سيتسبب لنا بـ 4 سنوات صعبة. إلا أنها ستمنحنا أن نستجمع قوانا من جديد وستمنح الوقت للديمقراطيين في التفكير إن كانوا بحاجة لأصواتنا أم لا".

وأوضح حسين أنّ تصويت قسم صغير من المسلمين والعرب لصالح الكتلة المقابلة لبايدن ستصعب أمور الديمقراطيين في عدة ولايات.