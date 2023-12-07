كيربي: واشنطن لا تؤيد إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة

قال منسق الاتصال الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، إن واشنطن "لا تؤيد إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة" بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وأضاف كيربي، في تصريح للصحفيين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد "تقليص مساحة غزة أو تهجير سكانها بشكل دائم".

وشدد المسؤول في البيت الأبيض على ضرورة "طرح بعض الأسئلة الحاسمة حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في غزة".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة في غزة يجب أن تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني".

وجاءت تصريحات كيربي تعليقاً على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بألا يحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطاع غزة خلال ولايته.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن مصادر فلسطينية أن عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة بعد نهاية الحرب.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فهذا لن يحدث (لن يحكم عباس غزة)".

وأضاف: "أولئك الذين يربون أطفالهم على الإرهاب ويمولون الإرهاب ويدعمون عائلات الإرهابيين، لن يتمكنوا من حكم غزة بعد القضاء على حماس"، على حد تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.