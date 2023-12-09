"فيتو" أمريكي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني.

وعقد مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو".

وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن "مشروع القرار لم يتضمن إدانة حماس"، وإنه "من غير المقبول أن يظل بعض أعضاء المجلس صامتين" بشأن هذه القضية.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة صباحية استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس، مستخدماً فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سيواصل الضغط من أجل وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ونظراً لحجم الخسائر البشرية في غزة وإسرائيل، خلال مدة وجيزة، أرسل غوتيريش، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، الأربعاء، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد غوتيريش، على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة.

وحث مجلس الأمن على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".