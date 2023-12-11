واشنطن: إسرائيل صاحبة قرار إنهاء الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن إسرائيل هي من ستقرر متى ستنتهي الحرب في غزة.

جاء ذلك في حديث لبرنامج "جيك تابر" على قناة "سي إن إن"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

ورداً على سؤال: "هل يخبركم الإسرائيليون بأي شيء عن موعد انتهاء هذه المرحلة؟ لأن الوفيات بين المدنيين في تزايد"، قال بلينكن: "إننا نناقش مع إسرائيل العملية، بما في ذلك كيفية تنفيذها.. من سيتخذ هذه القرارات هي إسرائيل".

وتساءل تابر: "لكن إذا استمر الوضع (في غزة) لأشهر وليس لأيام أو أسابيع، فهل ستستمر الولايات المتحدة في دعم إسرائيل بالطريقة التي تفعلها الآن؟"، ليجيب بلينكن: "مرة أخرى، يتعين على إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات".

وأضاف بلينكن: "لن يكون لدينا سلام دائم وأمن دائم لإسرائيل ما لم يتم تلبية المطالب السياسية للفلسطينيين".

ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، منحت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل مهلة حتى نهاية العام لإنهاء هجماتها على غزة.

وشدد بلينكن على هذا الموعد النهائي خلال زيارته إلى تل أبيب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بلينكن أفاد في اجتماع مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بأن "الهجمات يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، وليس أشهراً".

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفاَ و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً"، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.