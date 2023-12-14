الأمم المتحدة: لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، في تعليقه على اقتحام الجيش الإسرائيلي مسجداً بالضفة الغربية، إنه "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية".

واقتحم الجيش الإسرائيلي مسجداً في مخيم جنين شمال الضفة الغربية وقام عدداً من الجنود بأداء طقوس تلمودية فيه.

وأضاف دوجاريك للصحفيين: "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية، وهذا أقل ما يقال عنه أنه يتعارض مع الآداب العامة".

وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة احترام الأماكن الدينية، وعدم تشويهها بطريقة أو بأخرى".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نشر عبر حسابه في تلغرام صباح الخميس، فيديو قصيراً لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين"، دون أن يذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها، ولكن يظهر الجندي وهو عند المحراب بحذائه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، قبل أن ينسحب عصر الخميس بشكل كامل منه، مخلفاً دماراً كبيراً.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.