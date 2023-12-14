رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف "الإبادة الجماعية" في غزة

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى التحرك بسرعة من أجل وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقال بيترو، في تدوينة على منصة "إكس": "يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "ينبغي للشعب الإسرائيلي أن يغير حكومته الحالية ويفتح الطريق أمام سلام نهائي على أساس وجود دولتين ذواتي سيادة".

يذكر أن الرئيس الكولومبي قرر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل" بعد قرار تل أبيب وقف تصدير المستلزمات الأمنية إلى بلاده، كما أعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.