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رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف "الإبادة الجماعية" في غزة

ديلي صباح ووكالات
بوغوتا
نشر في 14.12.2023 21:13
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صورة: الأناضول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (صورة: الأناضول)

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى التحرك بسرعة من أجل وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقال بيترو، في تدوينة على منصة "إكس": "يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "ينبغي للشعب الإسرائيلي أن يغير حكومته الحالية ويفتح الطريق أمام سلام نهائي على أساس وجود دولتين ذواتي سيادة".

يذكر أن الرئيس الكولومبي قرر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل" بعد قرار تل أبيب وقف تصدير المستلزمات الأمنية إلى بلاده، كما أعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.

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