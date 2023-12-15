رحبت واشنطن، الجمعة، بـ"الدور المثمر" الذي تلعبه تركيا في حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في معرض إجابة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، على سؤال لوكالة الأناضول بخصوص زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لأذربيجان.

وقال ميلر "نتفق مع تصريحات وزير الخارجية فيدان بأن السلام ممكن (بين أذربيجان وأرمينيا)، وسندعم المحادثات المباشرة بين الطرفين لتحقيق ذلك".

وأضاف "نرحب بالدور المثمر الذي تلعبه تركيا في حل هذا النزاع".

وأكد ميلر أن النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، أحد المواضيع المدرجة على أجندة مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره التركي فيدان.

وأضاف ميلر: "هذا الخلاف يناقشه الجانبان بانتظام، عندما يجتمعان شخصيا أو يتحدثون عبر الهاتف".

وذكر فيدان خلال زيارته إلى باكو أن تركيا تدعم محادثات السلام الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا "لا نرى أي عقبات أمام التطبيع مع أرمينيا، ننتظر (منها) استكمال اتفاقية السلام مع أذربيجان".