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انعقاد اجتماع "مجموعة الدفاع التركية الأمريكية" في واشنطن

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.12.2023 21:05
وزارة الدفاع التركية صورة: الأناضول وزارة الدفاع التركية (صورة: الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عقد اجتماع "مجموعة الدفاع التركية الأمريكية رفيعة المستوى" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع عقد، الخميس، في واشنطن، بمشاركة وفدي وزارتي الدفاع بالبلدين.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد إجراء مفاوضات وتبادل وجهات نظر حول مسائل الدفاع بين البلدين، والتدريب العسكري، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن الاجتماع تناول أيضا قضايا أمن إقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع القادم في تركيا العام المقبل، بحسب وكالة الأناضول.

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