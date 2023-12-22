مجلس الأمن يعتمد قراراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضواً، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".

وأضافت أن القرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

يتبع...