أظهرت معطيات استخدام تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شركة العلاقات العامة "Brownstein Hyatt Farber Schreck" لتسيير أنشطة الضغط (اللوبي) في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفق ما رصدته وكالة الأناضول من معطيات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

وتبين من المعطيات أن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية"، الخاضع لسيطرة تنظيم "بي واي دي/ واي بي جي" الذي يعد الامتداد السوري لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت عقداً لمدة 6 أشهر مع شركة علاقات عامة، لتقوم الأخيرة بأنشطة ضغط في واشنطن لمصلحته.

ويتضمن العقد المبرم بين التنظيم الإرهابي والشركة المذكورة "خدمات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية بشأن القضايا المعروضة على الحكومة الأمريكية".

وبموجب العقد ستقوم الشركة بمساعدة التنظيم الإرهابي على تطوير علاقات مع الإدارة الأمريكية، خاصة في القضايا المتعلقة بشمال شرق سوريا.

ووفقا للعقد المبرم أيضاً، ستقوم الشركة بإقناع وتوعية أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية بأن ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي الخيار الأمثل لإيجاد حل دائم للأزمة السورية".

وكذلك ينص العقد على التزام الشركة بتنظيم اجتماعات مع قادة مجلسي النواب والشيوخ وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والتجارة الأمريكية، وممارسة فعاليات الضغط لتشجيع الاستثمار في شمال شرق سوريا.

وسيتولى نديم الشامي الذي كان يشغل منصب السكرتير الخاص لرئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، أنشطة الضغط في الولايات المتحدة نيابة عن التنظيم الإرهابي.

وسيدفع التنظيم الإرهابي للشركة الأمريكية 50 ألف دولار شهرياً مقابل أنشطة اللوبي التي ستقوم بها.

وفي حال عدم اختلاف الطرفين على أي بند من بنود الاتفاق، سيتجدد العقد تلقائياً بينهما كل 6 أشهر.