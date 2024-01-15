واشنطن: الحوثيون استهدفوا سفينة حاويات قبالة سواحل اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، أن "جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن".

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس": "في 15 يناير/ كانون ثاني الجاري، بحوالي الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطروا عليها في اليمن وأصابوا السفينة "M/V Gibraltar Eagle"، التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة".

وذكر البيان أن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها.

وفي حادثة منفصلة، قالت "سنتكوم" إن قواتها اكتشفت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن تم إطلاقه باتجاه الممرات البحرية التجارية بجنوب البحر الأحمر حوالي الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن "الصاروخ فشل في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، بينما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية.

من جانبه قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر منصة إكس: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتابع: "تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا".

وأوضح أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأردف: "قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار "التضامن مع قطاع غزة" سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.