حاكم فلوريدا ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية ويعلن دعمه ترامب

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لصالح الرئيس السابق ترامب.

ونشر السياسي الجمهوري ديسانتيس مقطع فيديو، عبر حسابه في منصة "إكس"، معلناً تعليق حملته للانتخابات الرئاسية.

وقال إنه يريد إعطاء فرصة أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً أن الأخير يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن.

واستبعد ديسانتيس إمكانية فوزه في الانتخابات ولذلك قال إنه لا يمكن أن يطلب من أنصاره مزيداً من الوقت والموارد.

وجاء قرار ديسانتيس قبل يومين من الانتخابات التمهيدية التالية المقرر إجراؤها في ولاية نيو هامبشاير.

وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو/حزيران 2024.

وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر.