واشنطن: بيع طائرات "إف 16" لتركيا يوافق المصالح الأمريكية والأطلسية

رحبت الإدارة الأمريكية بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرة إلى أن بيع أنقرة طائرات "إف 16" يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وحلفاء الناتو.

وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، لوكالة الأناضول، إن "الرئيس جو بايدن أيد منذ البداية تحديث أسطول تركيا من طائرات إف 16".

وأضاف: "سيؤدي هذا (بيع الطائرات لتركيا) إلى زيادة إمكانية التشغيل البيني داخل الناتو ويصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

وأردف: "للكونغرس دور مهم في مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، ونحن نعمل مع الكونغرس على حل هذه المسألة".

في السياق ذاته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الجانب الأمريكي يرحب بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد بالناتو، مشيرا إلى أن عضوية السويد ستعزز من قوة الحلف.

وأضاف: "الرئيس بايدن منفتح منذ فترة طويلة بشأن دعم تحديث أسطول تركيا من طائرات إف 16، ومن شأن هذا البيع المحتمل أن يدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وجميع حلفاء الناتو".

وأمس الثلاثاء، صادّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وحظي مشروع القانون بتأييد 287 نائباً من أصل 346 شاركوا في التصويت، في حين رفضه 55 نائبا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.