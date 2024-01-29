أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، المحادثات الجارية بأنها "بناءة".

وأضاف كيربي أنه "رغم التقدم الذي أحرزتها المفاوضات، إلا أنه لا يوجد اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريبًا".

وأردف: "نعتقد أن هناك إطارًا هنا لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا فيما يتعلق بتحرير المزيد من الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات، وخفض العنف فعليًا، وهذا من شأنه أن يقلل بالطبع من الخسائر في صفوف المدنيين".

يتبع...