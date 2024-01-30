الرئيس الأمريكي: لسنا بحاجة لحرب أوسع بالشرق الأوسط ولا نسعى لذلك

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على هجوم الذي استهدف قوات بلاده على الحدود الأردنية السورية، موضحاً أنه "لا حاجة لحرب أوسع في الشرق الأوسط".

ومساء الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وأوضح بايدن للصحفيين أمام البيت الأبيض، أنه قرر كيفية الرد على تلك الهجمات، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ردع أي صراع أوسع في الشرق الأوسط، قائلا: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، وليس هذا ما نسعى له".

وحمّل بايدن إيران مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية قائلا: "أحملهم المسؤولية كونهم يزودون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة"، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن طهران نفت سابقا أي علاقة لها بالأمر.

وعقب الهجوم، ادّعت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، في بيان عبر تلغرام أن مقاتليها "هاجموا بواسطة طائرات مسيّرة، 4 قواعد للأعداء، 3 منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".

وتعلن الجماعة التي تضم مليشيات شيعية موالية لإيران، أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف "ردا على الهجمات في غزة".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكية، شنت جماعات موالية لإيران في المنطقة هجمات على أهداف إسرائيلية و أمريكية، وهو ما ردت عليه تل أبيب وواشنطن بهجمات خلّفت قتلى.

وحتى الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 26 ألفا و751 فلسطينيا وأصاب 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.