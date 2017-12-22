مؤتمر الحوار السوري ينعقد في سوتشي نهاية يناير المقبل و "ب ي د" خارج المدعويين

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف، أن مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي السورية سيعقد في 29- 30 يناير/ كانون الثاني المقبل.

في سياق متصل صرح مبعوث الرئيس الروسي بوتين إلى سوريا إلكسندر لافرانتييف أن تنظيم " ب ي د" (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) لن يشارك في المؤتمر.

وكانت تركيا قد أبدت اعتراضها على مشاركة "ب ي د" الإرهابي، واقترحت دعوة المجلس الوطني الكردي، الذي ليس له علاقة بأنشطة إرهابية، ويعتبر الممثل الشرعي لأبناء المنطقة.

وانطلقت أمس الخميس الجولة الثامنة من محادثات أستانة حول سوريا، بمشاركة وفود من الدول الضامنة الثلاث، تركيا وروسيا وتركيا، ووفود الأطراف السورية، إضافة إلى وفود من الأمم المتحدة.

وأوضحت مصادر تركية أن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، تقدمت بلوائح خلال اجتماعات أستانة حول المشاركين في المؤتمر، وجرى تقييمها.