مقتل فلسطيني متأثراً بإصابته بنيران الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي

توفي، اليوم السبت، فلسطيني ، متأثراً بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة الأحد الماضي.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، اليوم السبت، في تصريح للأناضول، إن "الفلسطيني شريف العبد شلاش (28 عاماً) استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشمالية لقطاع غزة الأحد الماضي ".

وشهد قطاع غزة أمس الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين خلال مظاهرات لمئات الشبان من قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي عند الحدود الفاصلة مع إسرائيل.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأقرت الأمم المتحدة في جلسة طارئة، الخميس، بأغلبية 128 صوتاً، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد عدم مشروعية القرار الأمريكي.