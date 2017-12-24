للأسبوع الثالث على التوالي.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الرابع على التوالي، في وسط تل أبيب، احتجاجاً على "الفساد الحكومي" وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

والتظاهرة التي أطلق عليها اسم "مسيرة العار" تخللها إطلاق هتافات تطالب نتنياهو وأعضاء آخرين "فاسدين" في حكومته بالاستقالة.

وفي القدس جرت تظاهرة أخرى دعا إليها وزير الدفاع السابق موشيه يعالون الذي أصبح خصماً لنتنياهو وشارك فيها مئات الاشخاص.

وقال يعالون مخاطبا المتظاهرين إن الفساد "آفة أخطر بكثير من التهديد الإيراني ومن حزب الله ومن حماس".

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تنتظر فيه الطبقة السياسية في إسرائيل انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن شبهات فساد تدور حول رئيس الوزراء.

وألمح نتنياهو الثلاثاء إلى أن الشرطة قد توصي المدعي العام بتوجيه اتهام رسمي إليه.

والجمعة الفائت خضع نتنياهو للاستجواب للمرة السابعة في تحقيقات حول قضيتي فساد.

ويترأس نتنياهو (68 عاماً) الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.

وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاماً، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.