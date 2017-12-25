عادل الجبير يبحث مع نصر الحريري نتائج جنيف-8

استقبل وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، نصر الحريري، أمس الأحد، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة السورية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير للحريري في مكتبه بديوان وزارة الخارجية، بالعاصمة الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة السعودية أن اللقاء تناول التطورات على الساحة السورية وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري، دون مزيد من التفاصيل.

ويوم الجمعة، اختتمت في العاصمة الكازخية آستانة، الجولة الثامنة من المحادثات حول سوريا، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام، فضلا عن تحديد موعد لمؤتمر "سوتشي" في روسيا الشهر القادم، وتحديد موعد انعقاد الجولة التاسعة من مفاوضات آستانة، في النصف الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

يشار إلى أن جولة محادثات "جنيف 8" لحل الأزمة السورية، عقدت بمدينة جنيف السويسرية، في الفترة ما بين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دون تحقيق تقدم.

واتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مؤخرا، نظام بشار الأسد، بوضع شروط مسبقة للمفاوضات، مما أسفر عن فشل الجولة وضياع فرصة ذهبية للتقدم في المسار. في حين تتهم موسكو وفد المعارضة بوضع شروط مسبقة.