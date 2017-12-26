أحمد طعمة لـديلي صباح: لم نقرر بعد المشاركة بـسوتشي وإيران عرقلت اتفاق المعتقلين

أعلن رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة 8، أحمد طعمة، أن وفدهم لم يتخذ قراراً بعد بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تدعو روسيا إلى عقده في سوتشي، مؤكداً أن موقفهم منوط بالتفاصيل والمعلومات التي سيقدمها الجانب الروسي حول المؤتمر.

وأضاف طعمة، في مقابلة خاصة مع "ديلي صباح"، ستنشر في وقت لاحق، أن المعارضة السورية "لن تسمح بتمرير مخططات إعادة تأهيل الأسد والعودة إلى الوراء سواء في سوتشي أم في غيرها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون ممكناً ولا مقبولاً حتى بالنسبة للمجتمع الدولي.

وشدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة، في معرض تقييمه لنتائج المحادثات التي استمرت على مدى 8 جولات، جرت آخرها الأسبوع الفائت، على أن وفده يرى أن" تركيا هي الطرف الضامن بالنسبة لنا" في المحادثات.

وأشاد القيادي السوري بالموقف التركي الرسمي من القضية السورية، لا سيما في الجولة الثامنة من محادثات أستانة التي أسفرت عن الاتفاق بين الدول الثلاث الضامنة على تشكيل مجموعة عمل من أجل تحرير المعتقلين وتبادلهم بين أطراف الصراع السوري. ولفت إلى أن "تركيا تشاورنا في كل المواضيع والمواقف وتنسق معنا".

وكشف أحمد طعمة عن تباين في المواقف بين روسيا وإيران فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "طهران تتبنى موقف النظام السوري بشكل كامل، وقد عملت في الجولة الأخيرة من محادثات أستانة والتي قبلها على عرقلة الاتفاق بشأن المعتقلين"، بخلاف موقف موسكو "التي تريد الدفع بالحل إلى الأمام ولكن دون السقف الذي يرضينا".

ومع إعلان روسيا عن موعد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري المزمع عقده نهاية الشهر المقبل، تعالت أصوات في المعارضة السورية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة المؤتمر.