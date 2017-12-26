تنديدات باعتداء عضو بالكنيست على عائلات الأسرى الفلسطينيين

نددت هيئات ومنظمات فلسطينية بتهجم عضو الكنيست الإسرائيلي أوران حزان على عائلات بعض الأسرى الفلسطينيين أثناء توجههم لزيارة ذويهم في سجن رامون.

وكان النائب الإسرائيلي قد صعد لحافلة تقل أسر عائلات الأسرى وقام بالتهجم عليهم لفظياً وسب ذويهم الأسرى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "السلوك الهمجي لعضو الكنيست الإسرائيلي تعبير عن حالة من الإفلاس والشعور بالفشل في إحداث اختراق بقضية الاتفاق على إجراء صفقة تبادل جديدة".

ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع في بيان صحفي تهجم عضو الكنيست حزان على أهالي الأسرى بأنه "اعتداء استفزازي ويمثل عربدة إسرائيلية".

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلوك النائب الإسرائيلي "بالبلطجة والسلوك الذي ينتمي إلى الهمجية في أحط صورها".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي إن اعتداء حزان على أهالي الأسرى تعبير عن انحطاط سلوك الاحتلال وقادته.