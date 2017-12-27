الاحتلال يفرج عن الفتى الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته

قررت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الأربعاء الإفراج عن الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما)، بكفالة مالية لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع نيابة الاحتلال عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامية الفتى الجنيدي أروى حليحل قولها إن "محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قررت الإفراج المؤقت، عن الفتى الجنيدي بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (2860 دولارا) بعد أن تراجعت النيابة عن استئنافها".

وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلي قدمت الأحد الماضي، طلب استئناف على قرار المحكمة الإفراج عن الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفتى الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا محليا ودوليا.