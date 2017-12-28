بلومبيرغ: أنباء عن الإفراج عن الأمير مشعل وشقيقه فيصل نجلي العاهل السعودي الراحل

قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إنها حصلت على معلومات تفيد بالإفراج عن نجلي الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بعد شهر من احتجازهما ضمن حملة التوقيفات التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سعوديين بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت الشبكة عن مصدر "مطلع" بالعائلة الحاكمة أنه تم الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة السابق، وشقيقه الأمير فيصل بن عبد الله رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي سابقًا، وأنهما غادرا فندق ريتز كارلتون حيث كانا محتجزين.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورة للأميرين على حسابها الشخصي بموقع تويتر معلقة عليها بـ " الفضل لله والمنّة . أعزكما الله يا الغاليين على طاعته "