داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة مارمينا جنوبي القاهرة

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء الجمعة، مسؤوليته عن هجوم استهدف كنيسة مارمينا، جنوبي القاهرة، وأودى بحياة 10 أشخاص في وقت سابق اليوم.

وقالت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم، وفق ما نقلته حسابات محسوبة على التنظيم في موقع "تويتر"، إن "مفرزة أمنية تابعة لداعش نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في (ضاحية) حلوان جنوب القاهرة".

وأشارت إلى مقتل منفذ الهجوم، وسقوط 10 ضحايا بينهم 8 مسيحيين واثنان من الشرطة المصرية.

وصباح اليوم، قُتل 10 أشخاص، بينهم 8 مسيحيون، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة "مارمينا"، ومحلا تجاريا يملكه مسيحي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.

ومساء اليوم، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعى "إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (33 عاما) من حلوان".

ووصفت الوزارة "مصطفى" بأنه من "أبرز العناصر الإرهابيين الهاربين والخطرين وسبق أن نفذ عدة هجمات الفترة السابقة".