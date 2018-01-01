إسرائيل تمدد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها 8 أيام

مدّدت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) ووالدتها ناريمان (40 عاما)، 8 أيام، لـ"استكمال التحقيق معهما"، للمرة الثالثة منذ اعتقالهما.

ومددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، اعتقال عهد ووالدتها 8 أيام، بزعم "استكمال الإجراءات بحقهما".

وهذه المرة الثالثة التي تمدّد فيها محكمة عوفر العسكرية، اعتقال عهد ووالدتها، بطلب من النيابة الإسرائيلية.‎

وفي وقت سابق اليوم، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق عهد ووالدتها ناريمان، وفق ناطق عسكري إسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "الطفلة عهد، متهمة بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيلي، إضافة إلى خمسة أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة".

وأضاف في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "عهد متهمة باعتراض عمل الجيش والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها"، بحسب قوله.

ولفت أدرعي، إلى أنه "تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان، بسبب مشاركتها في الحادث ذاته، والتحريض على شبكة فيسبوك".

وأشار إلى أن "النيابة العسكرية طلبت تمديد فترة اعتقال عهد ووالدتها حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد، عند الثانية من فجر 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك "إهانة لجيشهم".

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.