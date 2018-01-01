النظام السوري يضرب اتفاقيات مناطق "خفض التوتر" بعرض الحائط

قال رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، إن قوات النظام السوري لم تتوقف عن انتهاك خطوط مناطق "خفض التوتر" المعلنة في إطار محادثات أستانة حول سوريا، في ريف إدلب الجنوبي.

وإدلب هي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي جرى تحديدها من قبل تركيا وروسيا وإيران، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانة في مايو/أيار الماضي.

وقال قنق، في بيان صادر عن الهلال الأحمر، إن آلاف العائلات السورية نزحت من مناطق في الريف الجنوبي لإدلب، نحو الشمال السوري هربًا من قصف النظام السوري.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، للأناضول، إن مقاتلات ومروحيات النظام السوري شنت غارات على قرى وبلدات بمحافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين سوريين، فضلًا عن إصابة عدد كبير.

وأشار رئيس الهلال الأحمر إلى أن حركات النزوح من شأنها أن تثقل كاهل الظروف الإنسانية شمالي محافظة إدلب.

أضاف: "حوالي 5 آلاف عائلة أجبروا على ترك منازلهم في جنوبي إدلب، واتجهوا نحو الشمال".

ونوّه إلى أن الهلال الأحمر التركي، ينشئ مخيمات جديدة للنازحين الجدد، على الرغم من ظروف الشتاء القاسية. وأردف: "نسعى لإيواء الجميع في المخيمات، وعدم تركهم تحت رحمة البرد".

ولفت قنق إلى أن فرق الهلال الأحمر، نصبت مخيمًا جديدًا في الشمال السوري، لإيواء النازحين الفارين من الاشتباكات جنوبي محافظة إدلب.

وأوضح أن متطوعي الهلال الأحمر التركي، يقدمون سلالًا غذائية للنازحين، إلى جانب الملابس الشتوية، وتقديم الرعاية الصحية. وأفاد أن الهلال الأحمر رفع من مستوى إنتاجية الخبز في الأفران المنتشرة بالمنطقة.

واختم بالقول إن الهلال الأحمر يتابع عبر تنسيقية خاصة الأوضاع في سوريا، وسط تأهب لتلبية الاحتياجات الإنسانية عند الضرورة.

وأدت الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة الواقعة بين ريف حماة الشمالي والريف الجنوبي لإدلب وسط سوريا والهجمات الجوية التي تشنها مقاتلات نظام الأسد، إلى نزوح آلاف العائلات إلى المخيمات المتناثرة على الحدود مع تركيا بمحافظة إدلب.