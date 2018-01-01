مقتل 12 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على بلدة في شرق سوريا

قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم أربعة أطفال في غارات استهدفت بلدة في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد السوري أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت مساء الأحد بلدة السوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات" حيث لا تزال ما تسمى "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي المظلة العسكرية لتنظيم "ب ي د" الإرهابي، تخوض معارك لطرد تنظيم داعش من آخر جيوبه في دير الزور.

وأسفر القصف الجوي على السوسة، وفق المرصد، عن "مقتل 12 مدنياً من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال".

ولم يصدر أي تعليق فوري عن التحالف الدولي بشأن المعلومات التي أوردها المرصد السوري.

وكان التحالف الدولي أقر في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأنه قتل "عن غير قصد" 817 مدنياً في غاراته الجوية في سوريا والعراق منذ 2014.