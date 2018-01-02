السفير السعودي الجديد لدى لبنان يستلم مهامه

قدم سفير السعودية الجديد لدى بيروت وليد اليعقوب أوراق اعتماده اليوم الثلاثاء في بيروت.

وقد تسلّم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأوراق في مبنى الوزراء اللبناني.

ووصل السفير السعودي الجديد العاصمة اللبنانية بيروت في 20 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد تعيينه من قبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بأيام.

هذا ولم تعيّن السعودية منذ أغسطس/آب 2014، سفيرا لها لدى لبنان خلفاً لسابقه على عواض عسيري، لكنها كلّفت القائم بالأعمال وليد البخاري، بتسيير العمل إلى حين تعيين "اليعقوب" سفيرا جديدا.

ومرّت العلاقات السعودية اللبنانية بحالة من التوتر لأكثر من سبب، منها الخطابات المتكررة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، التي هاجم فيها سياسات المملكة.

وفي الرابع من نوفمبر 2017، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، استقالته من منصبه أثناء وجوده في العاصمة السعودية الرياض، التي مكث فيها قرابة أسبوعين قبل أن يعود إلى بيروت ويتراجع عن الاستقالة.