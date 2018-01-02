النظام السوري يجري تعديلات وزارية مفاجئة

في خطوة مفاجئة ودون سابق مؤشرات، قام رئيس النظام السوري بتعديلات وزارية طالت وزارة الدفاع والإعلام والصناعة.

فقد عين رئيس النظام السوري أمس الاثنين العماد علي عبد الله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيراً للدفاع خلفاً للعماد فهد الجاسم الفريج، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا ان "الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيراً للاعلام".

وهي المرة الثالثة التي يعين فيها الأسد وزيراً جديداً للدفاع منذ اندلاع الثورة في سوريا في آذار/مارس العام 2011.

وكان الفريج (67 عاماً) عين في العام 2012 بعد مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضاً عن مقتل قادة آخرين.

وأيوب من مواليد محافظة اللاذقية الساحلية في العام 1952، بحسب موقع وزارة الدفاع السورية. انتسب إلى الكلية الحربية في العام 1971 وتدرج بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عماد في العام 2012.

كذلك، عين الأسد عماد سارة، المدير العام السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون، وزيراً للإعلام خلفاً لمحمد رامز ترجمان. يشار إلى أن الوزير ترجمان كان أصدر قراراً قبل أقل من شهرين بإنهاء تكليف عماد سارة كمدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لكنه فشل وتم طي القرار بعد إصداره بساعات.

وأخيرا، تم تعيين محمد يوسف وزيراً للصناعة خلفاً لأحمد الحمو.