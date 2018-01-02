غارات إسرائيلية جديدة تستهدف موقعاً لحركة حماس في غزة

قصفت مقاتلات إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، موقعاً يتبع الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني فلسطيني للأناضول، رفض الكشف عن هويته، إن "طائرات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً يتبع كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، شمال غرب مدينة خاني ونس جنوبي قطاع غزة".

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الاثنين، سقوط قذيفة صاروخية، في منطقة مفتوحة (غير سكنية) من مدينة أشكول جنوبي إسرائيل، قال إنها أطلقت من قطاع غزة.