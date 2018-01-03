الفلسطينيون يعتبرون تهديدات ترامب بقطع المساعدات "ابتزازا"

أعربت قيادية فلسطينية بارزة عن غضبها إزاء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ووصفت تغريدته على موقع تويتر الإلكتروني بأنها "ابتزاز".

وقالت حنان عشراوي في بيان اليوم الأربعاء عن ترامب "دمر بمفرده أسس السلام" من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.

وأضافت أن الفلسطينيين "لن يتم ابتزازهم."

وأردفت قائلة "لقد خرب ترامب عملية بحثنا عن السلام والحرية والعدالة."

ومنحت الولايات المتحدة أكثر من 5 مليارات دولار للفلسطينيين في إطار مساعدات اقتصادية وأمنية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وفقا لأرقام الكونغرس، بمتوسط 100 مليون دولار سنويا منذ عام 2008، توجهت إلى أجهزة الرئيس محمود عباس الأمنية.

تجدر الإشارة أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.