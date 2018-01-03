ترامب يلوح بقطع المعونات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء حول الشأن الفلسطيني فيما رأى المراقبون أنه تهديد بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، إذ كتب متسائلاً لماذا على الولايات المتحدة "تقديم أي من هذه المبالغ المالية المستقبلية" طالما ان الفلسطينيين "لم يعودوا مستعدين للحديث عن السلام."

وقال ترامب في تغريدتين إن الولايات المتحدة تدفع لفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات كل عام ولا تقابل بأي تقدير أو احترام." وكتب قائلا "انهم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة السلام مع إسرائيل التي طال انتظارها."

وكان ترامب قد أثار غضب الفلسطينيين والعرب في الشرق الأوسط والمسلمين في أنحاء العالم عندما أعلن نهاية العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، لاغيا سياسة انتهجتها الولايات المتحدة لعقود.

ومع ان الفلسطينيين لم يغلقوا الباب تماما أمام اتفاق محتمل مع إسرائيل حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الإعلان دمر مصداقية ترامب كوسيط سلام في الشرق الأوسط ووصف القرار بأنه "اعلان انسحاب من الدور الذي تلعبه في عملية السلام."

وتغريدات يوم أمس الثلاثاء إقرار من ترامب بأن قراره نقل السفارة الأمريكية الى القدس قد عرض للخطر خطط ادارته بإعادة اطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي وصفها بأنها "الاتفاق النهائي."

على الطرف الفلسطيني، أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ان الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز" بعد تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقطع المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة الى السلطة الفلسطينية.

وقالت عشراوي في بيان "لن نخضع للابتزاز". واضافت ان "الرئيس ترامب خرب سعينا الى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب اعماله اللامسؤولة".

وكان ترامب هدد أمس بقطع المساعدات الأمريكية الممنوحة لباكستان أيضاً.