مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

قتل الفتى مصعب فراس التميمي (17 عاماً) جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خلال مواجهات شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الفتى وصل للمستشفى الاستشاري بحالة حرجة للغاية؛ وكان مصاباً بالرصاص الحي أسفل الرأس.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم، في وقت سابق اليوم، قرية دير نظام وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان.

وتشهد القرية مواجهات منذ نحو أسبوع في محيطها.

وسبق أن هدد الجيش الإسرائيلي سكانها بإغلاق مدخلها وتنفيذ حملة اعتقالات؛ بحجة تعرض مركباته ومركبات المستوطنين لإلقاء الحجارة بالقرب من القرية.