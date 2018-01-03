نجاة رئيس الأركان العامة الكويتي بعد تحطم مروحيته

نجى رئيس الأركان العامة الكويتي من حادث طيران ، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام مروحيته بالأشجار أثناء هبوطها.

فقد تعرضت مروحية كانت تقل رئيس الأركان العامة الكويتي محمد الخضر، اليوم الأربعاء، لحادث في بنغلاديش، أدّى إلى هبوطها اضطرارياً، وإصابة أحد ركابها.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي، في بيان اليوم، إن المروحية تعرضت للاحتكاك بأشجار أثناء الهبوط بسبب انحجاب الرؤية الناجم عن الضباب.

وأضاف البيان "تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مما أدى إلى احتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط".

وذكر البيان، أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع.

بدوره أجرى رئيس الأركان اتصالاً بنائب رئيس الأركان مؤكداً له سلامة الجميع، بحسب المصدر ذاته.

و أظهرت صور نشرتها رئاسة الأركان عبر موقعها على "تويتر" انفصال ذيل المروحية واصطدامها بالأرض.

وكان "الخضر" قد توجه إلى بنغلاديش الإثنين الماضي، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.