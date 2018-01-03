وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية نصر الحريري، أمس الثلاثاء، وبحث معه المستجدات السياسية في الأزمة السورية.

جرى اللقاء أمس في القاهرة بحضور وفد يضم أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة في نوفمبر/تشرين ثان 2017، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان تناول اللقاء "مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة".

وأكد شكري على "ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار".

وأشار إلى "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها".

بينما أعرب الحريري عن تقدير الوفد لدعوتهم واستقبالهم بالقاهرة. مؤكدًا الحرص على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديرًا للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اختتمت جولة محادثات "جنيف 8" لحل الأزمة السورية، التي انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، دون تحقيق تقدم.

بينما اختتمت في أستانة عاصمة كازاخستان، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جولة محادثات "أستانة 8"، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام.