الجمعيات المدنية في تونس وتأهيل اللاجئين السوريين

احتضنت قطر المؤتمر الثالث للمرأة والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضية.

وعلى هامش المؤتمر، التقت الأناضول رئيسة "مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية" في تونس السيدة نجوى باللطيف، التي قالت إن "مؤسسات المجتمع المدني التونسية أسهمت في تأهيل نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين مهنيا".

وأضافت أن الجمعيات التونسية "احتضنت المرأة السورية، ووفرت لهن منازل للسكن وموارد رزق، وغيرها من التسهيلات" وأن "عدد السوريات في تونس كبير، لكن لم يتم إحصاؤه بالضبط".

فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في تونس سنة 2015 أربعة آلاف، حسب تصريح لكاتب الدولة للهجرة، بلقاسم الصابري.

وقالت د. نجوى باللطيف: "معروف أن المرأة والرجل السوريين حاذقين جدا في مجال الصناعة والإبداع. ومن هنا تم تشغيل سوريين في مجالات يبدعون بها، كصناعة الحقائب وما يتصل بها، لتوفير مورد رزق لهم".

وأعربت عن تطلعها للتعاون مع المؤسسات الخيرية والتطوعية التركية.

مشاريع مشتركة مع تركيا:

وبشأن التوصيات التي خرج بها مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية بالدوحة، قالت الناشطة التونسية إن "المؤتمر اتفق على دعم المرأة في كل مكان، وليس في المنطقتين العربية والإفريقية وحدهما". وشددت على أن "المرأة السورية والفلسطينية تأتيان في الدرجة الأولى لتوجيه الدعم".

وأوضحت أن ورش عمل المؤتمر تناولت قصص نجاح لسيدات ضحين بأنفسهن من أجل العمل التطوعي، سواء في سوريا أو اليمن أو فلسطين.

ونوهت بـعالي العسعوسي، الملقبة سفيرة الخير الكويتية، التي تحدّتْ الحرب وذهبت إلى اليمن، وشاركت في إنقاذ العديد من المرضى.

وأردفت أن المشركين في المؤتمر خرجوا بعزيمة على مواصلة العمل الخيري للنهوض بالمجتمعات العربية وانتشالها من أزماتها الراهنة. وقالت إنهم في طور الإعداد لتوسيع نشاط العمل التطوعي ليضم مشاريع مشتركة مع الدول الإسلامية، ومنها تركيا بالطبع.

تونس وتركيا وقطر:

وفيما يخص التواصل بين المرأة التونسية ونظيرتها التركية، وما إذا كانت ثمة مشاريع قائمة أو يعتزم القيام بها، قالت الناشطة التونسية: "طبعا ننتظر ذلك".

وأضافت أن المرأة التونسية منفتحة على كل البلدان، في إطار خدمة الإنسان، وخاصة المرأة.

وأوضحت د. نجوى باللطيف أنهم في تونس ينطلقون من قضية الاستخلاف. فالله تعالى استخلف الإنسان على الأرض، ولم يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك. وقالت إن "الهدف هو أن تكون المرأة واثقة بنفسها والارتقاء ببلدنا تونس وكل بلدان العالم الإسلامي والعالم العربي والإفريقي وسائر بلدان العالم".

ولفتت إلى أن "التفاوت البشري المستمد من قوله تعالى في الآية الثالثة بسورة الملك: (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)، يحقق التوازن العالمي".

مؤسسة ثورية:

وعن "مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية والثورة"، قالت الناشطة التونسية إن هذه المؤسسة "من نتائج وإيجابيات الثورة في تونس، وهي عضو للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية".

وأضافت أنه بعد الثورة تأسست عدة جمعيات ومؤسسات ومراكز للتأهيل والتدريب.

وعن دور المركز أوضحت أنه "يعمل على تأهيل المرأة في جميع القطاعات وغرس الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتجاوز ما تتعرض له من مشكلات في العمل والمنزل وتحقيق التوازن".