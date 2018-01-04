صحيفة: قصف للمعارضة السورية على قاعدة حميميم يدمر 7 طائرات روسية

ذكرت صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية نقلا عن مصدرين، مساء الأربعاء أن 7 طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية الروسية في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضاً أكثر من عشرة جنود في الهجوم الذي نفذه عناصر من المعارضة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصدرين "دبلوماسيين - عسكريين" إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من طراز أنتونوف-72، فضلاً عن مستودع ذخيرة.

ولم تصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تصريحات حول تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول بسبب عطل فني، وإن طاقمها المكون من طيارين روسيين قتلا.

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سوريا بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.