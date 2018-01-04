موسكو تقر بمقتل عسكريين لها في قصف للمعارضة السورية على قاعدة حميميم

أقرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، بمقتل جنديين لها في قصف للمعارضة السورية على قاعدة حميميم الروسية الجوية في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، بحسب وكالات أنباء روسية.

ويأتي هذا التصريح بعد نشر صحيفة كومرسانت تقريراً مساء الأربعاء قالت فيه إن المعارضة السورية استهدفت قاعدة حميميم في آخر أيام العام المنصرم، بقذائف ما أدى إلى تدمير 7 طائرات عسكرية روسية ومستودع ذخيرة.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من عشرة عسكريين روس أصيبوا في الهجوم الذي كبد القوات الروسية أكبر خسارة في العتاد العسكري منذ بدء الحملة العسكرية ضد المعارضة في خريف 2015.

ورغم إقرار وزارة الدفاع الروسية بالقصف الصاروخي الذي وقع ليلة رأس السنة، نفت الوزارة تدمير 7 طائرات عسكرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول بسبب عطل فني، وإن طاقمها المكون من طيارين روسيين قتلا.

وبإعلانها اليوم، تكون موسكو قد اعترفت بمقتل 4 عسكريين لها بسوريا ليلة رأس السنة، في حادثين منفصلين.