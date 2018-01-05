إصابة رئيس أركان الجيش اليمني في انفجار لغم أرضي

قال مصدر عسكري حكومي، اليوم الجمعة، إن رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، أُصيب بجروح، فيما نجا محافظ محافظة الجوف، شمالي اليمن، اللواء أمين العكيمي، من انفجار لغم أرضي.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن العقيلي والعكيمي برفقة قادة عسكريين، كانوا في زيارة تفقدية إلى مواقع القوات الحكومية في مديرية خب الشعف.

وأشار إلى أن اللغم انفجر في السيارة المدرعة التي كان يستقلها العقيلي والعكيمي، مما أدى إلى إصابة الأول ونجاة الآخر من الحادث، بالإضافة إلى إصابة أحد المرافقين.

ووصف المصدر إصابة العقيلي بالخفيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مديرية خب الشعف، التي تشكل مساحتها 85 بالمائة من مساحة محافظة الجوف، معاركاً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، منذ أكثر من شهر.

وحققت القوات الحكومية في المديرية مكاسب عسكرية كبيرة، وسيطرت الأسبوع الماضي، على منطقة اليتمة، وأجزاء من وادي خب، في المديرية.