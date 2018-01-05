الحكومة الإسرائيلية تخير اللاجئين الأفارقة: المغادرة أو السجن

أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لمعالجة قضية اللاجئين الأفارقة في إسرائيل الذين يشكلون معضلة حقيقية للبلاد.

وقد عرضت الحكومة على اللاجئين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما الموافقة على المغادرة طوعاً بنهاية شهر آذار/مارس مع بطاقة الطائرة ومبلغ 3500 دولار أو مواجهة السجن.

ويتوافد الآلاف من الأفارقة على إسرائيل أملاً في الحصول على اللجوء الإنساني أو العمل. لكن الأمر على أرض الواقع ليس كما يظنون.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء الماضي قائلاً: "أمام المتسللين خياراً واضحا. إما أن يتعاونوا معنا ويغادروا طوعاً، بكل احترام وإنسانية وبالقانون، أو أننا سنضطر لاستخدام طرق أخرى وهي أيضاً قانونية".

ثم كتب لاحقاً على حسابه على فيسبوك: "أقرت الحكومة اليوم أنها ستمنح المتسللين خيارين: بطاقة عودة بالطائرة أو السجن".

ويعيش في إسرائيل عشرات الآلاف من الأفارقة القادمين بخاصة من أرتيريا والسودان. وقد غادر 20.000 منهم على الأقل إسرائيل فعلا.

وسبق لنتنياهو أن صرح منذ عدة أشهر أن بلاده توصلت لاتفاق مع بعض الدول الإفريقية الراغبة في استقبال المهاجرين، دون أن يحدد من هي تلك الدول.

ويبدو من روايات الشهود أن معظم المهاجرين يتم ترحيلهم إلى رواندا.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن قلقها من تلك التصريحات وقالت إن من ذهبوا إلى رواندا لم يجدوا الأمان المطلوب ولا الحلول المستدامة لإقامتهم، وأن المهاجرين لا زالوا يبحثون عن طريقة للوصول إلى أوروبا.

وقد عبر الحدود بين مصر وإسرائيل منذ عام 2005 حوالي 60.000 مهاجر، معظمهم من السودان أو أريتيريا. ولا يحق لإسرائيل إعادتهم بموجب المواثيق الدولية.