   
العالم العربي
القائمة الرئيسية

وزير الدفاع البريطاني من بغداد: أمر داعش لم ينته بعد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون في بغداد اليوم (AP) وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون في بغداد اليوم (AP)

وصل وزير الدفاع البريطاني إلى بغداد امس الخميس في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابقاً.

وقال الوزير غافن ويليامسون خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس إن مخاطر تنظيم داعش الإرهابي "لم تنته بعد" رغم هزيمته في العراق.

واضاف أن الحرب ضد تنظيم داعش "تدخل مرحلة جديدة" وأعرب عن التزام حكومته بمواصلة العمل مع الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمطاردة مقاتلي التنظيم في سوريا وخارجها.

وقال وليامسون إن حكومته مصممة على "كسب الحرب على الإنترنت ومنع دعاية تنظيم داعش من تجنيد المزيد من المقاتلين المتعصبين أو التسبب في مزيد من الاعتداءات ضد الأبرياء".

هذا وقد وقع وليامسون على بيان النوايا مع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي لاستثمار 10 ملايين جنيه استرليني (13.5 مليون دولار) لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب العراقية.

وكان العراق أعلن في الشهر الماضي هزيمة جماعة داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال الشرس في شمال وغرب العراق

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لمعالجة قضية اللاجئين الأفارقة في إسرائيل...
مختارات