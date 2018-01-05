وفد من الأحزاب الكردية في زيارة لبغداد

تتواصل اللقاءات والاجتماعات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم الشمال في سبيل تجاوز حالة التوتر بين بغداد وأربيل منذ بدء أزمة استفتاء الانفصال الباطل، الذي أجراه الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.

فقد التقى نوري المالكي نائب الرئيس العراقي اليوم الجمعة، وفدا يمثل الاحزاب الكردية في اقليم الشمال داعياً الى تأمين رواتب موظفي إقليم الشمال.

الوفد الكردي الذي بدأ يوم امس زيارة الى بغداد التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي ويضم ممثلين عن أحزاب "حركة التغيير" و"الجماعة الإسلامية" و"حركة الديمقراطية والعدالة"، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان له إن الأخير "استقبل اليوم وفد الأحزاب الكردية الزائر لبغداد، واستعرضت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم".

وأكد المالكي بحسب البيان على أهمية "إنهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم الشمال" داعياً إلى "تجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته أي خطر أو تهديد".



وشدد المالكي وفقاً للبيان على "ضرورة أن لا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية".



من جانبه أعرب الوفد بحسب البيان عن "امتنانه لمواقف نائب رئيس الجمهورية الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكردي".



وأكد اعضاء الوفد على "ضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور".



وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي حيث قضت المحكمة الاتحادية العراقية في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الاستفتاء وقررت ألغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه.



وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية جرت في 16 أكتوبر/تشرين الأول، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة أي مقاومة تذكر.



كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على أربيل منها حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، فضلا عن مطالبتها دول الجوار غلق معابرها الحدودية مع الإقليم.