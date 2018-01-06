تركيا وفرنسا عازمتان على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

أعلنت كل من فرنسا وتركيا أمس الجمعة عزمهما على العمل للتوصل الى حل سياسي للازمة السورية،

وجاء ذلك في ختام اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في باريس أمس.

وقد صرح الرئيس الفرنسي قائلا: "لقد اخذت تركيا مبادرة عقد هذا الاجتماع في شباط/فبراير".

على ان يعقد في هذا الاطار اجتماع لوزراء خارجية عدد من الدول الغربية واخرى من الشرق الاوسط في تركيا في شباط/فبراير المقبل.

وقال ماكرون في هذا الاطار "شاهدت تقاربا في وجهات النظر وفي المصالح الإستراتيجية (...) وآمل بان نتمكن معا من العمل توصلا الى حل مفيد ودائم للازمة السورية".

إلا ان اردوغان كان اكثر حذرا في كلامه، واكتفى بالقول إنه "على أثر ذلك الاجتماع سنرى كيف سنتمكن من دفع هذا الملف قدما".

ويسعى ماكرون الى تعزيز الدور الفرنسي في المساعي لتسوية الأزمة السورية، ويعتبر ان مساري آستانا وسوتشي "منحرفان على المستوى السياسي" بسبب موقف روسيا وايران الداعمتين لنظام بشار الاسد.

وقال ماكرون في هذا الاطار في كلامه عن روسيا وايران "إنهما يعملان على تعزيز نفوذهما وقوتهما وتسوياتهما الثنائية بشأن سوريا أكثر من العمل على بناء استقرار فعلي يستند الى مشاركة قوى اخرى من المنطقة، وضمان ان تكون كل الاطياف والمعارضات السورية ممثلة بشكل جيد".

الرئيس أردوغان اعتبر أن مساري استانا وسوتشي ليسا "بديلين" بل "مكملين" لمفاوضات جنيف التي تجري تحت اشراف الامم المتحدة.

وطلب أردوغان من جهة ثانية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وتشارك فيه فرنسا، بالتوقف عن دعم تنظيم ب ي د (الذراع السورية لتنظيم بي كا كا الإرهابي) الذين استعادوا قسما كبيرا من الاراضي السورية من تنظيم داعش.

وقال أردوغان "اتوجه إلى أصدقائي وأقول لهم : إن حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي ليسا سوى فرعين لحزب العمال الكردستاني الإرهابي (...) وللأسف أن بعض أصدقائنا يعتبرون انهما يقفان الى جانبهم".

ومجموعة الدول المعنية بالملف السوري التي سيلتقي وزراء خارجيتها في تركيا في شباط/فبراير المقبل هي الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وتركيا والسعودية والامارات والاردن وقطر والاتحاد الاوروبي.