عشرات المصريين يشتبكون مع الشرطة في القاهرة بعد وفاة أحد المحتجزين لديها

أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان إثر "محاولة اقتحام عشرات المتجمهرين"، قسم شرطة شرقي العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من صباح السبت، على خلفية وفاة أحد المحتجزين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين أمام قسم شرطة المقطم بعد محاولة عشرات منهم اقتحام القسم وقيامهم برشق قوات الأمن بالحجارة وإشعالهم الحريق في سيارة شرطة، وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأشار المصدر إلى أن "الاشتباكات بين قوات الأمن والمتجمهرين أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن السيطرة على النيران في سيارة شرطة، وفرض حاجز أمني بمحيط القسم".

وأوضح المصدر ذاته أن الاحتجاجات وقعت إثر وفاة محتجز بالقسم "متهم في قضية مخدرات"، دون تفاصيل أكثر عن سبب وفاته، أو عدد المصابين في محاولة الاقتحام.

غير أن صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة ذكرت أن 9 أشخاص بينهم شرطيان أصيبوا جراء الاشتباكات، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أن عدد الموقوفين 10 أشخاص على الأقل.

وتضاربت الروايات حول سبب وفاة المحتجز، ففي حين قالت بعض وسائل الإعلام المحلية إنها نتيجة ألم بمعدته عقب تناوله مادة مخدرة، ذكرت أخرى أن الوفاة نتجت عن تعرضه للضرب حتى الموت بمقر الاحتجاز الأمني، وسط بدء التحريات الأمنية حول سبب الوفاة.

وخلال السنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.

وكانت واقعة تعذيب الشرطة المصرية، للشاب خالد سعيد، في محافظة الإسكندرية/ شمال، عام 2010، الذي قيل وقتها إن وفاته إثر تناوله مواد مخدرة وليس التعذيب، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات في 25 يناير/ كانون ثاني 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.