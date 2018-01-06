وزير الداخلية اليمني ينتقد دعم الإمارات لقوات أمنية خارج إطار الدولة

قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، السبت، إن أي دعم لقوات الأمن يأتي خارج سياق وزارة الداخلية والمؤسسات الوطنية، لن يُقبل ولا يعني اليمنيين.

وتقدم دولة الإمارات (عضو التحالف العربي) دعماً ماديا ولوجستيا لقوات الحزام الأمني، الموالية لها، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات النخبة الحضرمية والشبوانية، في حضرموت وشبوة على التوالي (جنوب شرق)، بعيداً عن وزارة الداخلية، بحسب إعلام محلي.

وجاء حديث وزير الداخلية خلال تدشينه مع قيادة وزارته، المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف المسيري: "يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها".

وأكد الوزير الذي يشغل منصبه منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن العام الجديد "سيكون عاماً للنظام والقانون وتثبيت الأمن".

وشدد على "ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن، بعيداً عن السياسة والتشكيلات الأمنية المناطقية، والمماحكات السياسية".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدن الجنوبية، اضطرابا إداريا في قيادة القوات الأمنية، حيث تنتشر عدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية منقسمة الولاءات، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وأبوظبي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، منعت قوات الحزام الأمني العشرات من المسافرين اليمنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، بحسب تقارير محلية.

وجاء قرار المنع، رغم توجيهات رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر للنقاط الأمنية بالسماح بدخول النازحين من صنعاء والمحافظات الشمالية، إلى المدينة، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة.