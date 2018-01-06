وسائل إعلام سعودية: اعتقال 11 أميراً احتجوا في قصر ملكي

قال موقع مقرب من السلطات السعودية إن 11 أميراً اعتقلوا، وسيحاكمون لتنظيمهم احتجاجاً في أحد القصور الملكية ورفضهم أوامر بمغادرة المكان.

ونقل موقع "سبق" الإلكتروني، عن مسؤولين لم يكشف هويتهم، السبت، أن كتيبة من الحرس الوطني، المسؤولة عن حماية العائلة المالكة، أمرت بالقبض على الأمراء.

وأفاد الموقع أن الأمراء أرسلوا إلى سجن حائر، وهو منشأة أمنية كبيرة جنوب العاصمة الرياض، تديره المخابرات السعودية حيث يحتجز المجرمون والمسلحون ومنتسبو تنظيم القاعدة.

وبحسب "سبق"، فإن الأمراء كانوا يطالبون بتعويضات مالية من حكم متورط فيه أحد أبناء عمومتهم، ويطالبون أيضا الملك بالتراجع عن قراره بوقف سداد الدولة فواتير المياه والكهرباء للعائلة المالكة.