سقوط طائرة للتحالف السعودي فوق اليمن ونجاة طياريها

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن خللا فنيا تسبب في سقوط إحدى طائراته الأحد في منطقة عمليات ضد المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى تنفيذ عملية خاصة تم خلالها انقاذ الطيارين ونقلهما الى المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن طيار تركي المالكي ان "طائرة تعرضت لخلل فني عند الساعة 15,40 (بتوقيت السعودية) وسقطت (...) في منطقة عمليات" في اليمن لم يحددها.

وأضاف "لم يتعرض الطياران لأي أذى"، من دون ان يذكر جنسيتيهما، مضيفا "تم تنفيذ عملية خاصة مشتركة وإخلاؤهما بكل كفاءة واحترافية".

وتابع أن "الطيارين تمت إعادتهما إلى المملكة وهما بصحة عافية، وسيعودان قريبا لتنفيذ مهامهما".

وأصدر التحالف في وقت لاحق بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلن فيه ان الطائرة التي سقطت سعودية، وان عملية الانقاذ تمت بمشاركة قوات برية.

من جهتهم، اعلن المتمردون الحوثيون أنهم اسقطوا الطائرة فوق صعدة، معقلهم الرئيسي في شمال البلد.

وكتبت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين في حسابها في تويتر "الدفاعات الجوية تسقط طائرة حربية تابعة لقوى العدوان السعودي الأميركي في أجواء محافظة صعدة".