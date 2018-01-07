شفيق يعلن رسميا تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسية في مصر

أعلن الفريق المتقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق، الأحد، عدوله رسميا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره شفيق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال شفيق: "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته (من قرار الترشح لانتخابات الرئاسة) أثناء وجودي بدولة الإمارات، مقدرًا أن غيابي لفترة ذادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا الحبيب من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف: "بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة؛ لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية".